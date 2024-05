Direct Crise en Nouvelle-Calédonie : l'aéroport international de Nouméa restera fermé jusqu'à jeudi

L'aéroport international de Nouméa demeurera fermé aux vols commerciaux jusqu'à jeudi 9 heures (minuit à Paris, dans la nuit de mercredi à jeudi), a annoncé, lundi 20 mai, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie, gestionnaire de la plateforme. L'activité commerciale est à l'arrêt depuis mardi, malgré les demandes notamment de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui réclament de pouvoir évacuer leurs ressortissants. Suivez notre direct.

Les blocages persistent. Les voies de communication restent bloquées là où les émeutiers ont installé leurs barrages, notamment dans l'agglomération de Nouméa et sur la route d'une cinquantaine de kilomètres qui mène à l'aéroport international de la Tontouta. Le représentant de l'Etat central en Nouvelle-Calédonie s'est pourtant félicité du "succès" du début d'une vaste opération de la gendarmerie contre les barrages sur cette route, lancée à l'aube dimanche.

Des conséquences "catastrophiques", selon la CCI. "Les conséquences économiques et sociales de ces émeutes sont déjà catastrophiques, il faut absolument préserver le peu qu'il reste de notre économie", a imploré la chambre de commerce. "A ce jour, plus de 150 entreprises ont été pillées et incendiées, laissant plus de 1 000 employés sans travail" et "la zone industrielle de Ducos, véritable poumon économique de la Nouvelle-Calédonie, est abandonnée à son sort", s'alarme-t-elle. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a aussi évoqué une "crise" de "l'accès aux soins" liée aux difficultés d'accès du personnel aux établissements de santé. En revanche, les stocks de médicaments et de nourriture sont "suffisants", a-t-il rassuré.

Darmanin décore à titre posthume les deux gendarmes tués. Un avion militaire transportant les dépouilles des deux gendarmes morts en Nouvelle-Calédonie s'est posé, lundi, sur la base aérienne d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Au cours d'une cérémonie d'hommage, la médaille d'or de la sécurité intérieure a été décernée à Nicolas Molinari, 22 ans, et Xavier Salou, 46 ans, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux.

Un nouveau conseil de défense lundi soir. Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale à 18h30. Il s'agit du troisième rendez-vous de ce type depuis mercredi, quand avait été décidé d'instaurer l'état d'urgence.