Conflit Israël-Hamas : "Chaque jour on descend un peu plus dans l'horreur dans la bande de Gaza", se désole MSF

"Plus de la moitié des patients" qui arrivent dans les hôpitaux où travaille MSF, "sont des femmes et des enfants", selon Léo Cans.

"Chaque jour, on descend un peu plus dans l'horreur et dans le cauchemar dans la bande de Gaza", se désole ce vendredi Léo Cans, chef de mission de Médecins sans frontières (MSF) dans les territoires palestiniens, au micro de la rédaction internationale de Radio France. Il dénonce les bombardements israéliens qui surviennent dans l'enclave palestinienne, "de manière disproportionnée et indiscriminée". Léo Cans justifie le choix de ses mots en mettant en avant le fait que "plus de la moitié des patients" qui arrivent dans les hôpitaux où travaille son ONG, "sont des femmes et des enfants".

"Les gens n'ont nulle part où aller"

Léo Cans tient à alerter sur le sort des civils sur place. Il note que "dans les dernières 24 heures, à l'hôpital al-Aqsa" à Gaza, MSF a "reçu plus de morts que de blessés". "Les gens n'ont nulle part où aller, ils sont toujours un peu plus désespérés", s'émeut-il. Le chef de mission de MSF à Jérusalem explique que ses collègues se sentent aussi en danger et demandent "tous les jours où ils peuvent aller pour être en sécurité". "On a perdu deux collègues dans un bombardement", ajoute-t-il. Léo Cans souligne les difficultés pour son ONG de pouvoir continuer son travail. "C'est très compliqué d'intervenir dans un environnement où la survie de nos collègues se joue à chaque instant", déplore-t-il.