Des centaines de familles en Israël mènent une quête désespérée d’informations pour retrouver leurs proches. Parmi les disparus, on compte 14 Français.

Lundi 9 octobre, une centaine de personnes est toujours portée disparue en Israël, probablement détenue en otage par le Hamas. Depuis trois jours, un père de famille vit dans l’angoisse. Il a vu une photo de sa fille sur Internet, qui semble retenue dans un lieu inconnu. Il n’a plus aucune nouvelle. "Je suis tellement triste. Elle est mon enfant unique", pleure-t-il. Parmi les disparus, on compte 14 Français, dont Céline. Cette jeune mère de 32 ans se rendait à la rave party samedi. Son portable ne répond plus depuis.

Le Hamas menace de tuer des otages

À Montpellier (Hérault), son cousin scrute les réseaux sociaux, mais se sent démuni. "Il y a une impuissance totale. (…) C’est horrible à dire, mais on aurait presque préféré retrouver son corps sans vie", confie-t-il, craignant qu'elle soit retenue en otage. Ceux qui ont pu avoir leurs proches au téléphone, samedi, en plein chaos, racontent un échange terrifiant. La plupart des otages seraient retenus à Gaza, actuellement sous le feu de l’armée israélienne, sans discontinuer depuis 24 heures. Le Hamas menace, dans la soirée, de tuer des otages en représailles et de diffuser les images.