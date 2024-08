Conflit au Proche-Orient : l'Iran exhorte l'Occident à cesser de soutenir Israël pour "éviter la guerre"

Le président iranien Massoud Pezeshkian a exhorté, mercredi 7 août, les pays occidentaux à cesser de soutenir Israël pour "éviter" une guerre régionale, sur fond de craintes d'escalade militaire. Les propos font suite à l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, la semaine dernière à Téhéran.

"Si les Etats-Unis et les pays occidentaux veulent éviter la guerre et l'insécurité dans la région, ils devraient immédiatement cesser de vendre des armes et de soutenir le régime sioniste", a déclaré M. Pezeshkian lors d'une conversation avec son homologue français, Emmanuel Macron, d'après un communiqué de la présidence iranienne. Selon lui, ces pays "soutiennent un régime qui n'adhère à aucune des lois et réglementations internationales".

Emmanuel Macron appelle au calme

Emmanuel Macron a, de son côté, exhorté mercredi son homologue iranien à "sortir de la logique de représailles" et à "tout faire" pour éviter une "nouvelle escalade militaire" dans la région. "L'Iran doit également s'engager à appeler les acteurs déstabilisateurs qu'il soutient à la plus grande retenue pour éviter un embrasement", selon un compte-rendu de l'entretien téléphonique communiqué par l'Elysée.

Les tensions au Moyen-Orient ont redoublé après l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh le 31 juillet dans la capitale iranienne, imputé à Israël, mais qui n'a pas commenté cette attaque. L'Iran et ses alliés, le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais, ont promis de riposter, suscitant de vives inquiétudes dans le contexte déjà explosif de la guerre dans la bande de Gaza entre le mouvement islamiste palestinien et Israël, entrée mercredi dans son onzième mois.