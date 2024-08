Guerre au Proche-Orient : les Etats-Unis font tout "jour et nuit" pour empêcher une escalade

"Il est ainsi crucial que nous cassions ce cycle en parvenant à un cessez-le-feu à Gaza", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, à l'issue d'une réunion d'urgence avec Joe Biden, Kamala Harris et le Conseil de sécurité nationale.

Les Etats-Unis surveillent de très près la situation au Proche-Orient. Le président américain Joe Biden a tenu lundi 5 août une réunion d'urgence à la Maison Blanche, avec notamment la vice-présidente Kamala Harris et l'équipe du Conseil de sécurité nationale. A l'ordre du jour : les "menaces contre Israël et les troupes américaines dans la région que posent l'Iran et ses groupes affidés", a détaillé la présidence, faisant référence au Hamas palestinien et au Hezbollah libanais.

De retour de cette réunion, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré face à la presse que les Etats-Unis étaient "impliqués dans une diplomatie intense jour et nuit avec un message très simple : tous les protagonistes doivent éviter l'escalade". "L'escalade n'est dans l'intérêt de personne", a-t-il martelé. "Cela ne peut conduire qu'à plus de conflits, de violences et d'insécurité. Il est ainsi crucial que nous cassions ce cycle en parvenant à un cessez-le-feu à Gaza", a-t-il plaidé.

Les tensions régionales ont redoublé depuis l'assassinat, le 31 juillet à Téhéran, d'Ismaïl Haniyeh, le chef politique du Hamas, et la mort quelques heures plus tôt du chef militaire du Hezbollah, Fouad Choukr, dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

Joe Biden s'en entretenu avec le roi Abdallah II

Dans ce contexte, Antony Blinken a jugé "urgent que toutes les parties fassent les bons choix dans les heures et les jours qui viennent", ajoutant qu'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien en guerre "débloquera la possibilité d'un retour durable au calme, non seulement à Gaza, mais aussi dans d'autres régions où le conflit pourrait s'étendre".

Selon la Maison Blanche, Joe Biden s'est aussi entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie pour apaiser les tensions entre d'un côté Téhéran qui soutient le Hamas et le Hezbollah et de l'autre côté Israël allié des Etats-Unis. A cet effet, les deux "dirigeants ont discuté des efforts visant à faire baisser les tensions régionales, notamment grâce à un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages" dans la bande de Gaza, a précisé la Maison Blanche.

Alors que des Américains ont été blessés lundi dans une attaque présumée à la roquette contre une base militaire en Irak, Joe Biden, Kamala Harris et l'équipe du Conseil de sécurité nationale "ont discuté des mesures à prendre pour défendre [leurs] forces armées et répondre aux attaques contre [leurs] personnels militaires de la manière et à l'endroit où [les Etats-Unis] choisiront" de le faire.

Redoutant un embrasement régional, Washington avait prévenu dimanche se "préparer à toutes les éventualités". Vendredi, les Etats-Unis avaient déjà annoncé l'envoi de navires de guerre et d'avions de combat supplémentaires dans la région pour protéger leurs soldats et Israël.