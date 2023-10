"C'est comme si je les voyais dans un film, dans un cauchemar" : l'ami de deux disparus recherche des vidéos d'eux

Depuis samedi, Shoval cherche des nouvelles de ses amis, enlevés par le Hamas lors de la rave party. Elle scrute les réseaux sociaux pour trouver des images d'eux et essayer de savoir comment ils vont.

Ils peuvent suivre l’agonie de leurs amis en temps réel. Les proches des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza sont confrontés à l'horreur, en regardant les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Shoval habite à Tel-Aviv et connaît très bien deux participants de la rave party, qui ont été enlevés samedi matin.

La première vidéo de 20 secondes montre leur enlèvement. Noa, une jeune femme de 25 ans, est à l’arrière d’une moto, emmenée vers la bande de Gaza. Elle crie en direction de Avinatane, son petit copain. Lui est entravé par plusieurs hommes et la voit partir au loin.

"Je n’ai jamais vu mon ami comme ça. Et Noa qui lui demande : 'qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce qu’il se passe ?' Il ne pouvait pas lui répondre, décrit Shoval. C’est comme si je voyais des étrangers, comme si je le voyais dans un film, dans un cauchemar."

A la recherche d'autres vidéos

Quelques heures plus tard, Shoval tombe sur une autre vidéo. Sur celle-là, elle voit son amie assise seule. "Elle a été séparée d’Avinatane. Ils ont donc séparés les femmes et les enfants des hommes. On a aussi une vidéo de Noa qui boit de l’eau et qui semble en bonne santé. Elle a l’air d’avoir peur, d’être terrifiée", raconte Shoval

Pourtant, elle n'a "aucun doute que Noa et Avinatane vont revenir". Et pour qu'ils reviennent, Shoval compte sur l'intervention des forces armées israéliennes. "On a absolument besoin d'entrer dans la bande de Gaza", affirme-t-elle. Non seulement pour aller libérer les otages, mais aussi pour écraser le Hamas.