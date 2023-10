Attaques du Hamas : Benyamin Nétanyahou s'excuse après avoir critiqué les responsables sécuritaires

Un premier message, posté au milieu de la nuit dimanche, a été supprimé dans la matinée. Il a été suivi d'un second, dans lequel Benyamin Nétanyahou a présenté ses excuses.

Benyamin Nétanyahou a reproché aux responsables sécuritaires israéliens d'avoir sous-estimé les risques d'une attaque d'envergure du Hamas, dans un message publié sur X (ex-Twitter) dimanche 29 octobre. "Jamais, en aucune circonstance, le Premier ministre n'a été alerté sur les intentions belliqueuses" du groupe terroriste palestinien, a-t-il écrit. "Tous les responsables sécuritaires, y compris le chef des renseignements militaires et le chef de la sécurité intérieure, estimaient que le Hamas craignait d'agir et cherchait un arrangement. C'est l'évaluation qui a été soumise plusieurs fois au Premier ministre et au cabinet par tous les responsables sécuritaires et la communauté du renseignement. Jusqu'au moment où la guerre a éclaté."

Le message, posté au milieu de la nuit, a été supprimé dans la matinée. Il a été suivi d'un autre post, dans lequel Benyamin Nétanyahou a présenté ses excuses. "J'ai eu tort. Ce que j'ai dit après la conférence de presse n'aurait pas dû être dit et je m'en excuse. Je soutiens totalement tous les responsables sécuritaires, a-t-il écrit dans ce nouveau message. Je soutiens le chef d'état-major, les commandants, et les soldats de Tsahal qui sont au front et qui se battent pour notre foyer. Ensemble, nous vaincrons."

Lors d'une conférence de presse avec le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et Benny Gantz, membre du cabinet de guerre restreint, la veille, le Premier ministre avait admis "un terrible échec" des services de sécurité. "Cela sera examiné jusqu'au bout. (...) Pour l'heure, ma mission est de sauver le pays et mener les soldats à une victoire totale sur le Hamas", avait assuré Benyamin Nétanyahou. Ce dernier est critiqué par une partie de l'opinion publique pour n'avoir pas réussi à protéger la population, un de ses slogans de campagne.