Attaque du Hamas contre Israël : Tel-Aviv demande aux civils de Gaza d’évacuer

Israël donne 24 heures à l’ONU pour faire évacuer plus d’un million d’habitants de Gaza vers le Sud. Mais l’ONU estime que cela est impossible.

Des habitants de Gaza ont pris ce qu’ils pouvaient. Ils ont laissé leur maison et leur vie derrière eux, pour se diriger vers le Sud de l’enclave palestinienne. Quelques heures plus tôt, un porte-parole de l’armée israélienne a prévenu : tous les civils de Gaza devront être évacués sous 24 heures pour leur assurer sécurité et protection. Plus d’un million de personnes sont concernées, mais l’évacuation entraînera des conséquences humanitaires dévastatrices selon l’ONU, qui a demandé à Tel-Aviv de l’annuler. De son côté, le Hamas a demandé aux habitants de ne pas quitter leur domicile.

L’objectif est "la destruction" du Hamas

Dans le même temps, les frappes israéliennes continuent de s’abattre sur Gaza. L’objectif, selon Benyamin Netanyahou, est d’éliminer le Hamas : "Il s’agit véritablement d’une guerre pour la maison et elle ne doit se terminer que d’une seule manière : une victoire totale et la destruction et l’écrasement du Hamas, qui est comme l’État islamique", a-t-il déclaré. À la frontière entre Israël et Gaza, les combats s’intensifient. Les morts et les blessés se comptent par milliers et les hôpitaux de Gaza sont saturés.