Attaque du Hamas contre Israël : les habitants d’Ashkelon traumatisés

Le sud de l’État hébreu a été frappé par de nombreuses roquettes, samedi 7 octobre. La population est appelée dans la soirée à se protéger et ne pas circuler.

Ashkelon, près de la bande de Gaza, est bouclée par la police, et les habitants sont retranchés, samedi 7 octobre. Généralement, les roquettes sont interceptées par la défense anti-aérienne, mais pas cette fois. Dans une rue, une large fumée et des flammes. Un habitant a eu un de ses amis au téléphone. "Il m’a dit que beaucoup de gens autour de lui ont été kidnappés et emmenés à Gaza", rapporte-t-il.

La police interdit la circulation

Les voisins sont eux aussi barricadés dans une pièce blindée. Yaniv s’est enfermé avec un couteau par peur. "Le fait qu’ils soient venus jusque dans les maisons, c’est effrayant", confie l’habitant. Lui et sa compagne ont passé la journée dans un bunker, à écouter les nouvelles à la télévision et distraire leur bébé de six mois.

Aux limites de la ville, la police, armée lourdement, bloque les routes et interdit la circulation. "On est en guerre maintenant, j’ai rien à vous dire", lâche un policier. Sur la route qui mène à Gaza, des véhicules de soldats. La chasse aux Palestiniens semant la terreur en Israël se poursuit dans la soirée.