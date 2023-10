Attaque du Hamas contre Israël : la population de Gaza sommée d’évacuer

Durée de la vidéo : 2 min

L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de la population du nord de Gaza, ce vendredi 13 octobre, six jours après l’attaque du Hamas contre Israël. L’Égypte a refusé d’ouvrir sa frontière aux civils palestiniens.

À Gaza, la vie de milliers d’habitants tient dans un sac. À cause des bombardements de l’armée israélienne, à pied ou dans des camions de fortune, ils sont contraints de fuir dans l’urgence vers le sud de l’enclave palestinienne. Dans la journée, des centaines de bombes sont tombées sur la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a clamé haut et fort que ces frappes ne sont pas près de s’arrêter. "Nos ennemis n’ont que commencer à payer le prix. Je vous dis 'c’est juste le début'", a-t-il déclaré.

Des manifestations dans les pays musulmans

Au milieu du chaos, l’armée israélienne a prévenu les Gazaouis avec des tracts dans le ciel : ils doivent quitter la zone. Ce déplacement de plus d’un million d’habitants pourrait avoir des conséquences humanitaires dramatiques selon l’ONU qui exhorte l’État hébreu de l’annuler. Dans de nombreux pays musulmans, des milliers de personnes se sont réunies pour manifester et condamner les actions d’Israël. Vladimir Poutine n’a pas hésité à comparer les actes militaires de Tsahal aux atrocités commises pendant la Seconde guerre mondiale. Le monde entier retient son souffle et espère que le bilan des victimes ne va pas s’alourdir, on dénombre pour le moment 1 900 décès côté palestinien.