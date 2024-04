Attaque de l'Iran contre Israël : Emmanuel Macron accuse Téhéran d'avoir créé "une rupture profonde" au Moyen-Orient

Une opération "disproportionnée". Interrogé par BFMTV, lundi 15 avril, le président de la République, Emmanuel Macron, a jugé que l'attaque inédite de l'Iran contre le territoire israélien dans la nuit de samedi à dimanche ne relevait pas de "l'équilibre de la violence" dans la région. En décidant de frapper Israël, Téhéran a provoqué "une rupture profonde" au Moyen-Orient, estime le chef de l'Etat, pour qui ces représailles sont de trop grande ampleur.

Dans ce dossier, l'Iran justifie l'envoi de plus de 300 drones et missiles au nom de "l'autodéfense", après la frappe attribuée à Israël qui a visé le consulat iranien à Damas (Syrie). "Nous allons tout faire pour éviter l'embrasement (…) et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région", a-t-il ajouté.