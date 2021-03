VIDEO. Le pape François au chevet des chrétiens d’Irak lors d'une visite historique

Dimanche 7 mars, c’est, une journée, forte en émotion dans le Nord de l’Irak, notamment pour la communauté chrétienne. "Le Nord de l’Irak a été martyrisé par le groupe État islamique entre 2014 et 2016. Les églises ont été endommagées et les lieux de culte saccagés. C’est notamment dans les villes de Mossoul et Qaraqosh que c’est particulièrement vrai. Qaraqosh est la grande ville chrétienne qui a reçu le Pape ce matin. Il y avait 50 000 personnes dans la ville avant l’arrivée de l’État islamique. Il n’en a plus que 25 000 aujourd’hui", explique le journaliste Alban Mikoczy est en direct d’Erbil (Irak).



La foule attendait le Pape François comme un héros dans la ville de Qaraqosh en Irak

Dans la matinée du dimanche 7 mars, la foule attendait le Pape François comme un héros dans la ville de Qaraqosh en Irak. C’est une lueur d’espérance dans une ville martyre qui a enduré l’occupation de Daesh. Pour la première fois de l’histoire, le Pape vient en Irak au chevet de l’une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde.

