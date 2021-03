Visite du pape François en Irak : "C'est un voyage qui est à la fois dangereux et courageux"

Vendredi 5 mars, le pape François était sur le sol irakien pour une visite historique. "L'Irak est un pays essentiel, et, aux yeux du pape François, c'est un pays d'autant plus essentiel que c'est un pays martyrisé. Le pape ne pouvait pas ne pas y aller, comme il est allé en Centrafrique en 2015", explique Frédéric Mounier, spécialiste des religions au journal La Croix, dans le journal de 23 Heures de franceinfo.

Dialogue avec l'islam

"C'est un voyage qui est à la fois dangereux et courageux. C'est dangereux sur le plan sanitaire et sécuritaire. Le pays est sous confinement, il y a des attentats et des tirs de roquette sur des bases où le pape va se rendre. L'une des hantises du pape est aussi de créer un cluster lors des rassemblements", poursuit Frédéric Mounier, qui ajoute que le dialogue avec l'islam est "clairement l'enjeu majeur" de cette visite.