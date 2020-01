"Palier hasardeux", crainte d'une "guerre dévastatrice" : la décision de Trump de tuer un général iranien critiquée autour du monde

Le raid américain de la nuit "va déclencher une guerre dévastatrice en Irak", a par exemple réagi le Premier ministre démissionnaire irakien.

Quelles seront les conséquences de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimanin, décidé par Donald Trump ? Si la réponse à cette question est encore très incertaine, de nombreux responsables politiques internationaux ont critiqué, vendredi 3 janvier, la décision de Washington d'abattre ce haut dignitaire de la république islamique sur le sol irakien.

Franceinfo récapitule les principales réactions internationales, entre appels à la "revanche" et crainte d'une montée des tensions au Moyen Orient.

L'Iran promet de prendre sa "revanche"

Sitôt la mort de Qassem Soleimani confirmée, le président iranien Hassan Rohani a promis que "l'Iran et les autres nations libres de la région" prendraient "leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre". Téhéran a convoqué le responsable de l'ambassade suisse, qui représente les intérêts américains, pour dénoncer le "terrorisme d'Etat de l'Amérique".

Bagdad redoute une "guerre dévastatrice" sur son sol

Le raid américain de la nuit "va déclencher une guerre dévastatrice en Irak", a réagi le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi, en dénonçant une "agression" de Washington contre son pays et en laissant entendre que Bagdad pourrait remettre en cause la présence des 5 200 soldats américains stationnés dans le pays.

Moscou juge que Washington a franchi "un palier hasardeux"

Moscou, qui s'est rapproché de Téhéran ses dernières années, a sans surprise déploré la décision de Donald Trump. "L'assassinat de Soleimani (...) est un palier hasardeux qui va mener à l'accroissement des tensions dans la région", a réagi le ministère russe des Affaires étrangères. "Soleimani servait fidèlement les intérêts de l'Iran. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple iranien", a-t-il ajouté.

Paris dénonce une "dangereuse escalade militaire"

La France a de son côté plaidé pour la "stabilité" au Moyen-Orient, estimant par la voix d'Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, que "l'escalade militaire (était) toujours dangereuse". "On se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse", a-t-elle déclaré au micro de RTL. "Quand de telles opérations ont lieu, on voit bien que l'escalade est en marche alors que nous souhaitons avant tout la stabilité et la désescalade", a-t-elle ajouté.

Pékin appelle au "calme et à la retenue"

La Chine, l'un des principaux importateurs de brut iranien, a fait part de sa "préoccupation" et a appelé au "calme" après le raid américain en Irak. "Nous demandons instamment à toutes les parties concernées, en particulier aux Etats-Unis, de garder leur calme et de faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions", a indiqué un porte-parole de la diplomatie chinoise.