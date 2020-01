DIRECT. Le guide suprême iranien crie "vengeance" après la mort de l'influent général Qassem Soleimani dans un bombardement ordonné par Donald Trump

Ce qu'il faut savoir

La tension entre Etats-Unis et Iran grimpe encore en Irak. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé vendredi 3 janvier à "venger" la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué plus tôt dans un raid américain à Bagdad, et décrété un deuil national de trois jours dans son pays. Le département américain de la Défense a confirmé avoir abattu ce responsable militaire, et a évoqué une mesure "défensive" prise pour "protéger le personnel américain à l'étranger". Suivez la situation en direct avec franceinfo.

Soleimani, homme-clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Le Pentagone a pris soin de souligner que le général Soleimani était le chef des opérations extérieures des Gardiens de la révolution, une organisation considérée comme terroriste par Washington depuis avril dernier. Le général iranien présidait aux négociations pour former le futur gouvernement irakien.

Washington l'accusait d'être responsable de l'attaque de son ambassade. "Le Général Soleimani préparait activement des plans pour attaquer des diplomates et des militaires américains en Irak et à travers la région", indique le Pentagone, qui attribue au puissant général iranien l'attaque survenue cette semaine contre l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Le président n'a pas immédiatement fait de commentaire mais il a tweeté un drapeau américain.

Un contexte brûlant depuis fin octobre. L'Irak va-t-il se transformer en champ de bataille par procuration entre Washington et Téhéran ? Une dizaine d'attaques à la roquette ont en tout cas visé depuis fin octobre des soldats et des diplomates américains, tuant il y a une semaine un sous-traitant américain. Dimanche soir, Washington, qui accuse les factions pro-Iran du Hachd al-Chaabi d'être derrière ces attaques non revendiquées, a répondu en bombardant des bases de l'une d'elles près de la frontière syrienne, faisant 25 morts.