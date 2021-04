Irak : un drone tire une roquette sur un aéroport du Kurdistan

Cela marque une escalade dans l'armement utilisé pour viser les soldats américains qui y sont postés. Une roquette a été tirée mercredi 14 avril au soir sur l'aéroport d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien, pour la première fois larguée depuis un drone, selon les autorités kurdes. Le ministère de l'Intérieur du Kurdistan a affirmé avoir déterminé qu'"un drone chargé de TNT avait visé un QG de la coalition à l'aéroport d'Erbil". Il "n'a pas fait de victimes mais a causé des dégâts dans un bâtiment".

L'explosion à Erbil, entendue dans toute la ville, n'a pas été à proprement parler revendiquée mais, comme le 15 février lorsqu'une salve de roquettes avait tué à Erbil un sous-traitant étranger de la coalition antijihadistes menée par Washington et un Irakien, un groupuscule obscur, "Les Gardiens du sang", s'est manifesté. Ce groupe, un faux-nez des factions pro-Iran existant depuis des années en Irak et désormais intégrées à l'Etat, a de nouveau fait son apparition mercredi soir sur les chaînes Telegram des pro-Iran, se félicitant de l'explosion à Erbil. Et ce en pleine période de tensions entre Washington et Téhéran autour de la question du nucléaire iranien.