Irak : le pape François en visite à Qaraqosh, ville ravagée par l'Etat islamique

Elle était surnommée la cité aux 30 clochers. Qaraqosh, située au Nord de l'Irak, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mossoul, laisse encore apparaître quelques cicatrices. Samedi 6 mars, la ville préparait activement la venue du pape François. Dimanche 7 mars, il prononcera son angélus dans l'église de l'Immaculée Conception. Il y a cinq ans, Qaraqosh était une ville ravagée par l'Etat islamique.

Sous le joug de l'Etat islamique pendant deux ans

Fief du christianisme en Irak, Qaraqosh a vu la quasi-totalité de sa population - 50 000 personnes - prendre la fuite à l'arrivée de jihadistes en 2014. Les immeubles avaient été saccagés et les lieux de culte profanés. Presque cinq ans plus tard, la visite du pape François est synonyme de bénédiction et de protection pour une ville qui a vécu sous le joug de l'Etat islamique pendant deux ans. Les habitants espèrent qu'une paix durable va s'installer.