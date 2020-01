Irak : huit roquettes s'abattent sur une base abritant des troupes américaines à Bagdad, Washington dénonce "une nouvelle attaque"

Huit roquettes, d'origine indéterminée, se sont abattues, dimanche 12 janvier, sur une base abritant des soldats américains au nord de Bagdad (Irak). Quatre Irakiens ont été blessés. L'attaque n'a pas fait de victime chez les troupes américaines, indiquent des sources militaires irakiennes.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est dit "indigné par les informations sur une nouvelle attaque à la roquette contre une base aérienne irakienne". "Ces violations répétées de la souveraineté de l'Irak par des groupes opposés au gouvernement irakien doivent cesser", a-t-il indiqué sur Twitter.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.