Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 20 octobre

Le guerre se poursuit sur le front libanais, dimanche 20 octobre. L'armée israélienne a visé un centre de commandement du Hebzbollah et un site souterrain d'armes à Beyrouth mais aussi mené des frappes sur des dizaines de localités du sud du Liban. De son côté, le mouvement islamiste libanais a continué de lancer des roquettes en direction d'Israël. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Frappes israéliennes sur un "centre de commandement" du Hezbollah à Beyrouth et sur des localités du sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe aérienne sur un "centre de commandement" et un site souterrain d'armes à Beyrouth. Selon l'agence de presse libanaise ANI, les frappes ont touché les quartiers de Haret Hreik et de Hadath Beyrouth, des fiefs du mouvement islamiste libanais en guerre ouverte avec Israël. L'armée a également annoncé avoir "éliminé" trois responsables du Hezbollah dans le sud du Liban où elle mène d'intenses frappes aériennes contre le mouvement pro-iranien, accompagnées depuis le 30 septembre d'une offensive terrestre.

Dans la nuit de sameedi à dimanche, l'armée israélienne a également mené des frappes sur des dizaines de localités du sud du Liban, ciblant notamment la ville de Nabatiyeh pour la troisième fois en près d'une semaine, a rapporté l'agence de presse libanaise ANI. "Non seulement nous sommes en train de battre l'ennemi mais nous le détruisons dans tous les villages le long de la frontière, des sites que le Hezbollah voulait utiliser comme bases pour des attaques contre Israël", a réagi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

L'amée libanaise annonce la mort de trois de ses soldats

L'armée libanaise a, de son côté, annoncé la mort de trois de ses soldats dans des tirs israéliens sur un de ses véhicules dans le sud du pays, où l'armée israélienne mène des incursions contre le Hezbollah pro-iranien. Cela porte à huit le nombre de militaires libanais tués depuis le début de l'intensification des bombardements israéliens sur le Liban le 23 septembre.

Le Hezbollah lancent des "salves de roquettes"

De son côté, le Hezbollah libanais a dit avoir visé des troupes israéliennes dans deux villages du sud du Liban, à la frontière avec Israël. Le mouvement islamiste pro-iranien a précisé que ses combattants avaient visé des soldats israéliens avec des "salves de roquettes" dans deux villages d'un même secteur frontalier. Le Hezbollah a également assuré que ses combattants avaient lancé "une salve de roquettes" sur la ville de Haïfa, "en réponse" aux attaques contre la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, pilonné par l'aviation israélienne depuis près d'un mois.

Plus tôt dans la journée, le mouvement islamiste libanais Hezbollah a affirmé avoir lancé une "importante salve de roquettes" sur une base militaire près de la ville de Safed dans le nord d'Israël. C'est la septième fois que le Hezbollah affirme avoir visé Safed et ses environs en deux jours. Trois bases militaires du nord d'Israël, près des villes de Haïfa et de Safed, et à l'ouest du lac de Tibériade, ont également été visés, dont un site de "défense anti-aérienne", selon le Hezbollah.