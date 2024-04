Frappes de l'Iran contre Israël : la France a assuré "l'autodéfense" de ses bases au Proche-Orient, selon une source militaire

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, l'armée française a intercepté des tirs opérés par l'Iran contre Israël dans le cadre de "mesures d'autoprotection", fait savoir une source militaire française à franceinfo après qu'Israël a affirmé que la France l'avait aidé à "déjouer" l'attaque iranienne.

Alors que plus de 300 drones et missiles ont été tirés en direction du territoire israélien, et détruits "en grande majorité" par Israël et les Etats-Unis, l'armée française a "contribué à la surveillance" des emprises militaires qu'elle utilise dans la région, en Jordanie notamment. Les militaires tricolores ont ainsi eu recours à des moyens de défense aérienne "qui peuvent être au sol et dans les airs", poursuit cette même source.

Dimanche, le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari a annoncé que la France faisait partie des pays l'ayant aidée à se défendre de l'attaque aérienne sans précédent lancée par l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche. Questionné à ce sujet par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères français a dit n'être "pas en mesure de commenter".

La France est présente sur plusieurs bases au Moyen-Orient, en Jordanie, aux Emirats arabes unis et en Irak, et déploie régulièrement des moyens maritimes et aériens en Méditerranée orientale et autour de la mer Rouge. Elle a plusieurs fois abattu des drones envoyés par les rebelles houthis, un mouvement yéménite membre de "l'axe de la résistance" contre Israël, comme le Hamas ou le Hezbollah libanais, tous soutenus par l'Iran.