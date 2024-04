Direct Conflit au Proche-orient : Israël relativement épargné par les drones et missiles tirés par l'Iran grâce à des interceptions

L'escalade des tensions se poursuit entre Israël et l'Iran. Téhéran a tiré samedi 13 avril dans la soirée plus de 200 drones et missiles de croisière en direction du territoire israélien, "en grande majorité" par Israël et les Etats-Unis, ont déclaré les deux pays dimanche. Attendue par Israël et ses alliés ces derniers jours, cette attaque est présentée par l'Iran comme une réponse à la frappe attribuée à Israël de son consulat à Damas (Syrie) le 1er avril, qui avait fait 16 morts dont deux généraux du régime islamique. Dimanche matin, l'ensemble du territoire israélien restait en état d'alerte. Suivez notre direct.

Un "essaim" de plusieurs types d'engins. Selon l'armée israélienne, l'Iran a "lancé un essaim de 200 drones tueurs, des missiles balistiques et des missiles de croisière", qui n'ont pas engendré de destruction importante. "Des missiles iraniens sont tombés en territoire israélien, provoquant des dégâts mineurs sur une base militaire mais sans faire de victimes", a déclaré le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. De son côté, l'agence officielle iranienne Irna assure que les tirs ont à l'inverser provoqué de "sérieux dégâts dans la plus importante base aérienne du Néguev", ce désert du sud d'Israël.

L'espace aérien de la région fermé. A l'annonce des tirs iraniens samedi soir, Israël et ses voisins ont décrété l'interdiction de survol de leur territoire. Le Liban, la Jordanie et l'Irak ont ainsi verrouillé leur espace aérien afin d'éviter que les drones et missiles iraniens, ou les tir de défense antiaérienne, ne viennent toucher un avion de ligne par exemple. Dimanche matin, les vols commerciaux continuaient soigneusement d'éviter la zone, comme le montre cette carte du site spécialisé FlightRadar24.

Les Etats-Unis assurent Israël de leur soutien. Le président américain Joe Biden s'est entretenu au téléphone dans la nuit de samedi à dimanche avec Benyamin Nétanyahou, Premier ministre israélien, au sortir d'une réunion du cabinet de guerre. Le locataire de la Maison Blanche a ainsi réitéré son soutien "inébranlable" à son partenaire de longue date.

Joe Biden convoque les pays du G7. A l'initative des Etats-Unis, les dirigeants du G7 (qui réunit la France, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne) sont convoqués dimanche afin de coordonner une "réponse diplomatique unie" à l'attaque iranienne "éhontée", a annoncé le président américain Joe Biden dans un communiqué. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue dimanche, après que le chef des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné "une grave escalade".