Explosion de bipeurs du Hezbollah au Liban : "C'est un facteur d'aggravation de la situation au niveau régional", estime un spécialiste

"Les événements s'accélèrent clairement et le conflit n'est plus cantonné à Gaza", a exposé mercredi 18 septembre sur franceinfo David Rigoulet-Roze, spécialiste du Moyen-Orient à l'Iris, après la vague d'explosions de bipeurs utilisés par le Hezbollah qui a fait neuf morts et près de 2 800 blessés.

"Ce qui vient de se passer au Liban est un facteur d'aggravation de la situation au niveau régional", a indiqué le chercheur. C'est un choc à la fois psychologique, physique et logistique sur la chaîne de communication" du Hezbollah, a-t-il ajouté. "L'élargissement du conflit est là".

Israël est "désormais engagé dans une multiplicité de conflits" en plus d'une "guerre ouverte à Gaza". Depuis l'attaque sanglante du 7 octobre du Hamas contre l'État hébreux, la zone frontalière entre Israël et le Liban est le théâtre d'échanges de tirs presque quotidiens entre l'armée israélienne et l'allié du Hamas, soutenu par l'Iran. "Jusqu'à présent, le Hezbollah était dans une posture de soutien calibré au Hamas et avec une forme de patience stratégique", a ajouté le spécialiste.

Mais cette vague d'explosions de bipeurs imputée à Israël "met à l'épreuve la patience du mouvement armé libanais", selon lui. "Comment le Hezbollah sera éventuellement amené à répondre", s'est interrogé David Rigoulet-Roze.