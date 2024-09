Direct Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah libanais affirme qu'il "continuera" le combat pour soutenir Gaza, malgré l'attaque aux bipeurs

Le Hezbollah ne baisse pas les armes. Le mouvement islamiste a affirmé mercredi 18 septembre qu'il "continuera" ses opérations de soutien à Gaza, malgré la vague meurtrière d'explosions de bipeurs qui l'a visé mardi et qu'il impute à Israël. Cette attaque a fait au moins 9 morts et 2 800 blessés, parmi lesquels des membres du Hezbollah. Le mouvement chiite a précisé, dans un communiqué publié sur Telegram, que cette voie était "distincte du difficile bilan que l'ennemi criminel [Israël] doit attendre pour son massacre de mardi". Israël n'a pas encore réagi. Suivez notre direct.

Une société taïwanaise nie avoir fabriqué les bipeurs. L'entreprise taïwanaise Gold Apollo a démenti mercredi des informations selon lesquelles elle aurait fabriqué les bipeurs qui ont explosé. "Ce ne sont pas nos produits (...) Ce ne sont pas nos produits du début à la fin", a affirmé le directeur de l'entreprise, Hsu Chin-kuang, à des journalistes à Taipei, qui répondait à des informations dévoilées par le New York Times.

Visite éclair d'Antony Blinken au Caire. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est arrivé mercredi à l'aube au Caire pour une visite éclair auprès de son allié égyptien. Le chef de la diplomatie américaine doit s'entretenir avec le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sissi et coprésider une réunion du "dialogue stratégique" entre les États-Unis et l'Egypte, selon le département d'Etat. "Nous sommes engagés, nous continuons à être engagés avec les deux autres médiateurs dans le conflit, l'Égypte et le Qatar", a déclaré le porte-parole du Département d'Etat, Matthew Miller.

Les Etats-Unis affirment ne pas être "impliqués". "A ce stade, nous collectons de l'information", a déclaré mardi le porte-parole du Département d'Etat américain, assurant que Washington n'a pas été informé à l'avance de cette attaque.

Suspensions de liaison décidées par Air France et Lufthansa. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé la suspension, au moins jusqu'à jeudi, de ses vols de et vers Tel-Aviv et Téhéran. Air France, de son côté, a suspendu de ses liaisons avec Beyrouth et Tel-Aviv, également jusqu'au 19 septembre inclus.