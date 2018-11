"Je suis inquiet" : le bref aparté d'Emmanuel Macron avec le prince saoudien en marge du G20

L'échange a été filmé, mais sa source originale est indéterminée. Après avoir été partagée par le directeur de cabinet Mohammed ben Salmane, la vidéo a été très commentée.

C'est une vidéo très commentée sur Twitter. Au premier jour du G20 en Argentine, Emmanuel Macron a eu une courte discussion, vendredi 30 novembre, en aparté avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, "MBS". Il a évoqué l'affaire Khashoggi et le Yémen, selon l'Elysée.

A l'issue d'une réunion avec ses homologues européens, Emmanuel Macron "s'est rendu dans l'espace d'accueil de tous les chefs d'Etat. Il a vu Mohammed ben Salmane et a souhaité aller au devant de lui pour le voir et avoir une discussion très franche et ferme avec lui", ont rapporté les conseillers du chef de l'Etat français.

"Deux points ont été évoqués, la volonté des Européens sur l'affaire Khashoggi d'associer des experts internationaux à l'enquête en cours et la nécessité d'une solution politique au Yémen", précisent-ils. Emmanuel Macron a également "évoqué le sujet du prix du pétrole et du rôle que l'Arabie Saoudite a à jouer dans son évolution".

"Vous ne m'écoutez jamais"

La source originale de cette vidéo reste pour l'heure indéterminée. Le directeur de cabinet de Mohammed ben Salmane Bader al Asaker, a republié la vidéo sur son compte suivi par 1,3 millions de personnes, tout comme le média saoudien Saudi Gazette. On y voit "MBS" à l'expression plutôt neutre, qui lâche à un moment un petit rire lorsqu'il aperçoit la caméra. Emmanuel Macron est plutôt tendu.

فيديو جانب من لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون @EmmanuelMacron قبيل انعقاد قمة العشرين#محمد_بن_سلمان_في_قمة_G20#CrownPrinceInG20#G20Argentina pic.twitter.com/0fj9vq5Zwb — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) 30 novembre 2018

On perçoit des bribes du dialogue en anglais, couvert par le bruit ambiant et des annonces au haut-parleur des organisateurs du sommet. "Ne vous inquiétez pas", dit le prince. "Je suis inquiet", répond Emmanuel Macron. "Vous ne m'écoutez jamais", lance aussi le président français. "Bien sûr que j'écouterai", rétorque le prince héritier saoudien, selon plusieurs journalistes, dont ceux de l'AFP et du Point. "Je suis un homme de parole", a également ajouté Emmanuel Macron selon The Guardian (en anglais).

#Macron-MBS : les yeux dans les yeux



En marge du #G20, le président français a interpellé le prince héritier d'Arabie saoudite pour lui envoyer, selon l'Élysée, un message de fermeté. https://t.co/TeMzuwqAdu @arminarefi pic.twitter.com/j72m1XGZ50 — Le Point (@LePoint) 30 novembre 2018

La présidence française affirme ne pas disposer elle-même d'un meilleur enregistrement de la conversation. Elle précise qu'"aucun autre échange n'est prévu". C'est le premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis l'annonce de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul.