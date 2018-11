"Cette affaire ne sera pas étouffée": la fiancée de Jamal Khashoggi demande des "mesures sérieuses" après l'assassinat du journaliste

Dans une tribune au "Monde", Hatice Cengiz demande à la communauté internationale de "traduire en justice les assassins" du journaliste.

"Je demande à la communauté internationale de prendre des mesures réelles, sérieuses et concrètes." Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde (article abonnés), vendredi 2 novembre, Hatice Cengiz, la fiancée de Jamal Khashoggi tué à Istanbul (Turquie), déplore que l'administration de Donald Trump adopte une position dépourvue de "tout fondement moral" après l'assassinat du journaliste.

"C’est à présent à la communauté internationale de traduire en justice ses assassins, invoque-t-elle. Les Etats-Unis devraient être à la tête de ces efforts (...) Or face à cette tragédie, l’administration Trump a adopté une position dépourvue de tout fondement moral." Hatice Cengiz demande à la communauté internationale de "prendre des mesures concrètes, réelles et sérieuses" pour mettre au jour les conditions de l'assassinat du journaliste et de "traduire les responsables devant la justice".

Certains ont réagi à travers le prisme cynique des intérêts nationaux ou des liens économiques interétatiques.Hatice Cengizau "Monde"

Après plusieurs semaines de rumeurs, le procureur général d'Istanbul a confirmé le 31 octobre que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi avait été tué par strangulation dans le consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre, puis démembré. Le corps de l'éditorialiste critique du pouvoir de Riyad n'a cependant toujours pas été retrouvé. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a estimé qu'il faudrait encore "quelques semaines" avant que les Etats-Unis disposent de preuves suffisantes pour pouvoir imposer des sanctions aux personnes responsables.