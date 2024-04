Conflit au Proche-Orient : le politologue Khattar Abou Diab rappelle que "l’impasse dans [l]es discussions" remonte à déjà "quelques semaines" Durée de la vidéo : 8 min Guerre au Proche-Orient : le politologue Khattar Abou Diab rappelle que "l’impasse dans [l]es discussions" remonte à déjà "quelques semaines" Conflit au Proche-Orient : le politologue Khattar Abou Diab rappelle que "l’impasse dans [l]es discussions" remonte à déjà "quelques semaines" (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 12/13 info franceinfo

Le Qatar peut-il abandonner son rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas ? Khattar Abou Diab, politologue et consultant en géopolitique, spécialiste de l’islam et du Moyen-Orient, réagit sur le plateau du 12/13 info, samedi 20 avril.

Le Qatar menace de se retirer des négociations entre Israël et le Hamas, après les critiques notamment des États-Unis. Faut-il s’en inquiéter ? "De toute façon, ces discussions sont bloquées, et l’impasse dans ces discussions remonte à quelques semaines", introduit sur le plateau du 12/13 info le politologue et consultant en géopolitique Khattar Abou Diab. Concernant la menace de ce retrait du Qatar, il souligne que "la pression américaine est énorme" sur le pays. "Les Américains ont confié à ce pays ce rôle en espérant qu’ils ne jouent pas seulement le rôle de médiateur, mais le rôle d’exercer des pressions sur le Hamas", ajoute Khattar Abou Diab. Des inquiétudes justifiées Les inquiétudes seraient selon le spécialiste justifiées. "Cela signifie quand même que les choses sont plus bloquées", admet-il. Par ailleurs, le bureau politique du Hamas, qui se trouve au Qatar, pourrait, selon le Wall Street Journal, quitter le pays. "Ce n’est pas un secret. Depuis un moment, il y a une pression, car il y a la crainte pour la sécurité. Israël dans le cas d’échec des négociations, pourrait chercher à les toucher, et donc ça peut provoquer un grand problème entre les États-Unis et Israël", conclut-il.

