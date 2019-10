Prix Nobel de chimie : un Japonais, un Américain et un Britannique récompensés pour avoir inventé et développé les batteries au lithium-ion

Ces batteries sont aujourd'hui utilisées dans les téléphones, ordinateurs portables et véhicules électriques.

L'Académie royale suédoise des sciences a salué des travaux qui "ont jeté les bases d'une société sans fil, sans combustibles fossiles." Le Japonais Akira Yoshino, l'Américain B. Goodenough, et le Britannique Stanley Whittingham ont reçu, mercredi 9 octobre, le prix Nobel de chimie. Le premier est le père de la batterie lithium-ion, aujourd'hui utilisée dans les téléphones, ordinateurs portables et véhicules électriques. Le second et troisième ont perfectionné cette technologie, pour augmenter notamment la puissance de ces batteries.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

"Ce type de batterie légère, rechargeable et puissante est maintenant utilisée partout, dans les téléphones et ordinateurs et les véhicules électriques, a expliqué l'Académie suédoise royale des sciences qui décerne le prix. Elle peut également conserver des quantités significatives d'énergie solaire et éolienne, ouvrant la voie à une société libérée des énergies fossiles".

2019 Chemistry Laureate John Goodenough doubled the lithium battery’s potential, creating the right conditions for a vastly more powerful and useful battery.#NobelPrize pic.twitter.com/ygivR7hySG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

L'année dernière, deux Américains et un Britannique avaient été récompensés pour leurs travaux sur les anticorps et les enzymes. Mardi, le Nobel de physique a été attribué à deux chercheurs Suisses pour la découverte de la première exoplanète, et à un Canado-Américain pour ses travaux en cosmologie. Suivront le prix Nobel de littérature jeudi, de la paix vendredi et de l'économie lundi.