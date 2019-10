Prix Nobel de physique : deux Suisses récompensés pour la découverte de la première exoplanète, un Américain pour ses travaux en cosmologie

Le premier a été récompensé "pour des découvertes théoriques en cosmologie physique" et les second et troisième "pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire".

Les portraits de James Peebles, Michel Mayor et Didier Queloz, lauréats du prix Nobel de physique, mardi 8 octobre à l'Académie des sciences de Stockholm (Suède). (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)