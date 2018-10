Le prix Nobel de médecine 2018 est attribué à l'Américain James P. Allison et au Japonais Tasuku Honjo pour leurs travaux sur le traitement du cancer

"Le prix de cette année marque un véritable tournant dans la lutte contre le cancer", a observé le compte Twitter du Prix Nobel. L'Américain James P.Allison et le Japonais Tasuku Honjo ont été récompensés, lundi 1er octobre, du Nobel de médecine 2018 pour leurs travaux sur le traitement du cancer.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI