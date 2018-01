Philippines : les impressionnantes images du volcan Mayon

Depuis le 13 janvier 2018, le mont Mayon, aux Philippines, crache des fontaines de lave de 500 à 600 mètres. Cela provoque des nuages de cendres colossaux : de trois à cinq kilomètres de hauteur, comme le rapporte ce jeudi 25 janvier franceinfo.

60 000 personnes évacuées

Sur les nombreuses photographies du volcan en éruption, on découvre l'impressionnant nuage de fumée noire et grise qui surmonte le Mayon. Dans une vidéo du volcan prise en pleine nuit, on peut observer des coulées de lave impressionnantes. Dans le ciel noir, les filets rouges semblent sortir de nulle part et indiquent la présence de ce géant en feu. Le spectacle est incroyable. Mercredi, le nombre de personnes évacuées aux alentours du mont Mayon a encore augmenté, passant à 60 000 personnes. Le trafic aérien a également été perturbé. Une cinquantaine de vols a notamment été annulée.