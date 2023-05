Peine de mort : les exécutions en hausse dans le monde

Dans le monde, en 2022, selon Amnesty International, les exécutions sont en hausse de 53 % sur un an. Un chiffre qui pourrait être sous-évalué.

Selon Amnesty International, au moins 883 personnes ont été exécutées l'année dernière dans 20 pays, sans compter la Chine, dont le chiffre de sans doute plus de 1 000 est impossible à vérifier. Deux États ont multiplié les condamnations à mort : l'Arabie saoudite et l'Iran. "En Iran, on voit une augmentation très importante des exécutions pour meurtre et pour infraction liée à la législation sur les stupéfiants. Cela peut être aussi des meurtres qui arrivent lorsqu'il y a une rixe ou des manifestations", indique Anne Denis, responsable de la commission abolition peine de mort et torture à Amnesty International.

"C'est un combat permanent"

Le rapport note toutefois une lueur d'espoir puisque six pays, dont quatre en Afrique subsaharienne, ont aboli entièrement ou partiellement la peine de mort. "C'est un combat permanent. Il ne faut absolument pas considérer que c'est acquis dans les pays qui ont aboli ou qui pratiquent des moratoires. On voit très bien qu'il y a des tendances fortes qui subsistent au rétablissement de la peine de mort quand elle a été abolie ou à sa reprise quand elle fait l'objet simplement de moratoires", précise Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Amnesty International anticipe déjà une année sombre pour 2023.