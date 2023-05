Covid-19 : l'espoir d'un traitement face à la perte d'odorat

Certaines personnes sont encore pénalisées par le Covid-19 en raison de la perte d'odorat. Des recherches scientifiques sont en cours pour élaborer un traitement.

Ne plus sentir le parfum des fleurs, ne plus percevoir les bonnes odeurs de cuisine. À Jurbise, en Belgique, Francine fait partie de ces personnes qui n'ont pas retrouvé l'odorat après avoir eu le Covid-19. Un handicap qui dure depuis trois ans. "La matière me fait dire : 'Cela c'est agréable en bouche, c'est moelleux ou bien c'est croquant'. Cela compense un peu", confie Francine Prunier. Grâce à un médecin, tout pourrait changer : ce chirurgien dirige un essai européen sur un nouveau traitement prometteur.

Un traitement pas encore disponible en France

"Que ce soit une perte d'odorat ou alors des parosmies, on peut leur proposer le PRP", indique Jérôme Lechien, chirurgien ORL. Comprenez le plasma riche en plaquettes. Le sang du patient est prélevé puis centrifugé pour ne conserver que les plaquettes, car elles permettent la régénération des cellules endommagées. Le liquide jaune, le PRP, est ensuite injecté dans le nez du patient. Sur 450 patients, 81 % ont observé une amélioration de leur odorat au bout de trois semaines à six mois. Seulement deux autres chirurgiens en Europe administrent ce traitement, qui n'est pas encore disponible en France.