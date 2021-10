Climat : les Pays-Bas innovent contre les inondations et le dérèglement climatique

Il est impossible de traverser les Pays-Bas sans apercevoir les habitats d'un nouveau genre. Le long des cours d'eau, les maisons flottantes dominent le paysage. "J'ai 200 mètres carrés dans le centre-ville, mais surtout j'ai un parfum de nature avec le jardin que j'ai dehors. Un jardin alors que je suis sur l'eau, c'est génial", explique Maarten Vroeginderweij, propriétaire d'une maison flottante, ravi de cet investissement.

Le plus grand bureau flottant du monde à Rotterdam

Aux Pays-Bas, ce type d'habitation a convaincu plus d'une dizaine de milliers de familles. À Rotterdam (Pays-Bas), le bureau flottant le plus grand du monde vient d'être inaugurée. Mais le pays a décidé d'aller plus loin pour ne pas revivre les terribles inondations de 1995. La ville de Nimègue s'est lancée dans un projet titanesque. Il y a cinq ans, un deuxième bras de rivière a été créé pour que l'eau ne puisse monter à des hauteurs démesurées.