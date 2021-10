Pays-Bas : un pays sous le signe de l'innovation pour lutter contre les inondations

La montée des eaux est l'un des fléaux qui frappe continuellement et historiquement les Pays-Bas. Un quart de la population vit à proximité d'un cours d'eau. Pour lutter contre ces inondations fréquentes, le pays a décidé de miser sur plusieurs innovations.

En 1995, près de 200 000 personnes ont dû quitter leurs domiciles confrontés à la montée des eaux. Un événement qui a particulièrement traumatisé le pays qui, depuis, multiplie les innovations pour faire face à ces inondations. Les maisons et les villes connaissent une nouvelle adaptation très originale mais également très efficace.

Des maisons flottantes le long des cours d'eau

C'est l'une des innovations les plus originales. Le long des cours d'eau, on aperçoit des habitats d'un nouveau genre. Les maisons flottantes sont désormais partout. Depuis 5 ans, Marten habite dans une maison de 200 mètres carrés en plein centre-ville. À l'arrière de l'habitation, on peut apercevoir des pylônes qui permettent au domicile de s'adapter à la rivière en cas de crue. "Lorsque les eaux montent, notre maison monte aussi", explique-t-il. Une bien drôle d'innovation qui permet aux habitants de rester à flot.