Guerre entre Israël et le Hamas : dans la bande de Gaza, le combat quotidien des habitants contre la faim

Les ONG alertent depuis plusieurs semaines sur la situation humanitaire à Gaza. Human Rights Watch, par exemple, dénonce l'utilisation de la famine comme arme de guerre par le gouvernement israélien, et souligne que des enfants sont décédés de complications liées à cette situation.

David Satterfield, l’envoyé humanitaire à Gaza pour le gouvernement américain, a déclaré jeudi 11 avril lors d'un forum que "la majorité, voire la totalité" des 2,2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont confrontés à la famine.

Parmi eux, Ahmad, 12 ans. Il habite dans le nord de l'enclave, et chaque jour c’est le même rituel : sortir sur les marchés, dans les rues, demander aux voisins… Et attendre, près de la plage, un prochain largage d'aide alimentaire : "J'essaye d’avoir un repas pour mes frères qui sont plus jeunes. Ils ne cessent de me dire qu’ils ont faim, explique Ahmad. Mais je reviens encore une fois sans rien. Pourquoi ils n'apportent pas l'aide directement aux familles dans le besoin ? Comment une femme qui a perdu son mari réussira à apporter à manger à ses enfants ?"

Depuis deux mois, plusieurs pays larguent régulièrement des colis alimentaires au-dessus du nord de la bande de Gaza. Au sol, les plus jeunes risquent leur vie pour les récupérer en premier.

"Ici on vit dans une situation terrible, il n'y a rien. Et lors des distributions, tu peux mourir en te faisant tirer dessus par l'ennemi, ou te faire piétiner par la foule." Un jeune habitant de Gaza à franceinfo

Ceux qui ne parviennent pas à récupérer des colis alimentaires se contentent souvent d’herbes sauvages qu’ils cueillent dans la nature, ce qui est évidemment très loin d’être suffisant. Selon le ministère de la Santé de Gaza, au 1er avril, 32 personnes dont 28 enfants étaient mortes de malnutrition et de déshydratation dans des hôpitaux du nord de la bande de Gaza.