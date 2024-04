Gaza : Israël accuse à nouveau l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens d'être noyautée par le Hamas

Il s'agit d'une véritable administration parallèle dans la bande de Gaza avec 13 000 employés. L'agence des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA, est sous le feu des critiques d'Israël qui l'accuse depuis plusieurs semaines d'être infiltrée par le Hamas. L'ONU dément les allégations de l'État hébreu et doit publier d'ici la fin du mois d'avril les résultats d'une enquête interne dirigée par Catherine Colona, ancienne ministre française des Affaires étrangères.

Après les accusations contre douze employés de l'UNRWA qui seraient impliqués dans les attaques du 7 octobre, Israël multiplie les mises en cause de l'agence. L'État hébreu la soupçonne d'être noyautée par des membres du mouvement islamiste palestinien. "Le Hamas s'est infiltré dans l'UNRWA, avec ses salariés qui contrôlent certains secteurs, estime Amir Weissbrod, diplomate israélien. Il faut savoir que l'UNRWA gère la moitié des écoles de la bande de Gaza. Donc le Hamas en profite, comme nous l'avons vu dans cette guerre. Il utilise des bâtiments, que ce soient des hôpitaux, des cliniques ou des écoles, pour lancer des attaques terroristes."

L'UNRWA assure inspecter ses écoles et centres de santé

L'UNRWA, qui a licencié préventivement ses douze employés mis en cause, contrôle régulièrement ses locaux à Gaza, tient à préciser Tamara al-Rifaï, une porte-parole de l'agence : "Nous inspectons nos écoles, nos centres de santé, nos lieux de travail pour s'assurer qu'il n'y a pas d'armes et qu'il n'y a pas d'utilisation. Et nous rendons compte à Israël et à nos États partenaires, nos États donateurs, et nous publions publiquement sur ce que nous avons trouvé à l'intérieur de nos locaux si on a trouvé quelque chose."

Dans sa campagne anti-UNRWA, Israël s'active pour que l'agence soit remplacée progressivement par d'autres organisations onusiennes comme l'Unicef ou le Programme alimentaire mondiale, voire par des États étrangers.