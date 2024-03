"Des enfants meurent de malnutrition ou de déshydratation à Gaza" : l'Unicef alerte sur le risque de famine dans l'enclave palestinienne

Une distribution d’aide alimentaire près de la ville de Gaza a tourné au drame jeudi alors que la situation humanitaire sur place est de plus en plus catastrophique. Plus de deux millions de personnes sont menacées de famine, et l'aide peine de plus en plus à y être distribuée.

Sous une tente blanche, une infirmière place un petit bracelet en plastique autour du bras d’une petite fille. C’est le moyen utilisé par l’Unicef pour évaluer la malnutrition : la mesure va du vert au rouge. Pour cette enfant de 2 ans, visiblement amaigrie, le résultat est inquiétant. Elle souffre de malnutrition, comme beaucoup d’autres. "Plus de 15% des enfants de moins de 2 ans souffrent de malnutrition aigüe, dans le nord de la bande de Gaza, explique Jonathan Cricks, porte-parole de l’Unicef pour le bureau Palestine.. Dans le Sud, cela concerne 5% des enfants. Ce qui est déjà énorme."

La situation est pire dans le nord parce que l’aide humanitaire ne passe presque pas. Dans cette partie de l’enclave, les enfants ont quand même à manger mais pas assez, et de manière trop peu diversifiée pout leur permettre d'échapper à la malnutrition. "La plupart des enfants ont accès à un peu de farine ou de riz, et c'est à peu près tout", confirme Jonathan Crickx.

"Leur régime alimentaire est très peu diversifié. Cela a aussi des conséquences sur le développement des enfants." Jonathan Crickx à franceinfo

La malnutrition aigüe est le plus haut niveau avant la famine. Quand les personnels de l’Unicef identitfient les cas, ils les prennent en charge pour les réalimenter. Mais c’est plus compliqué dans le Nord, souligne le porte-parole de l'Unicef : "Notre inquiétude, c'est de voir le nombre d'enfants mal nourris augmenter, parce que, l'aide humanitaire qui arrive, a énormément de mal à être distribuée, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Des enfants meurent de malnutrition, de déshydratation. Ces derniers jours, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a mentionné la mort de six enfants dans un hôpital, de déshydratation et de malnutrition."

🔴 Dans la bande de #Gaza, la vie des enfants est aujourd’hui menacée par une quasi-situation de famine. Le taux d’augmentation des cas de malnutrition est particulièrement alarmant. https://t.co/J6UBA5d1CK @UNICEF_Media_Fr @UNICEF_FR @WFP_FR pic.twitter.com/5prbcXAUOS — UNICEF France (@UNICEF_france) February 22, 2024

Jeudi 29 février, une distribution d'aide humanitaire a tourné à la tragédie dans des circonstances qui restent à éclaircir. 115 personnes sont mortes et plus de 750 ont été blessées, selon le Hamas, lors de tirs israéliens et une bousculade. Joe Biden a annoncé vendredi 1er mars que les États-Unis allaient participer "dans les prochains jours" à des largages d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Une évaluation plus globale sur le niveau de famine devrait être publiée ce mois-ci. Avant la guerre, les habitants de Gaza n’avait jamais été confrontés à la malnutrition.