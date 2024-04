Guerre à Gaza : des fosses communes découvertes dans deux hôpitaux interrogent

Des corps ont été exhumés dans deux hôpitaux de la bande de Gaza. L'armée israélienne, qui est intervenue sur les lieux, nie avoir creusé ces fosses communes.

Des corps ont été exhumés en deux lieux à Gaza : à l'hôpital al-Chifa au nord et à l'hôpital al-Nasser, le plus grand complexe, au sud de la bande de Gaza. Dans l'enceinte, à l'aide de pelleteuses, la défense civile palestinienne a récupéré des corps, enveloppés dans des sacs plastiques. Jeudi 25 avril, 283 corps auraient été retrouvés, selon la communication du Hamas. "Nous avons constaté que l'occupation israélienne avait creusé une fosse commune (…), il y aurait des centaines de martyrs, entre 300 et 400", indique Raed Saqer, membre de la défense civile palestinienne à l'hôpital al-Nasser.

Les Nations unies s'interrogent

Avant l'arrivée de l'armée israélienne, des Palestiniens creusaient des tombes le 22 janvier. Quelques jours plus tard, une autre vidéo montre une large tranchée creusée par des Palestiniens. L'armée israélienne nie avoir creusé des fosses communes, mais reconnaît être intervenue sur les lieux. À son arrivée dans l'hôpital, elle affirme avoir déterré les corps pour chercher si des otages étaient parmi les morts.

Les Nations unies s'interrogent et rapportent que certains morts avaient les mains attachées et étaient dépouillés de leurs vêtements. Les États-Unis et la France demandent une enquête indépendante.