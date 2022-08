Gaza : des frappes israéliennes font plusieurs morts, dont un haut commandant du Jihad islamique

De nouveaux raids israéliens ont eu lieu, vendredi 5 août, sur la bande de Gaza. Les frappes ont visé le groupe armé Jihad islamique, et ont touché un quartier résidentiel. 15 combattants auraient été tués selon l'armée israélienne, dont un haut commandant du Jihad islamique, Tayssir Al-Jabari.

Sur des images diffusées par les forces de défense israéliennes vendredi 5 août, on voit une frappe israélienne qui a touché un quartier résidentiel du centre de Gaza (Bande de Gaza). Selon l'armée israélienne, leur cible était un haut commandant du Jihad islamique, Tayssir Al-Jabari. Il a été tué au cours de ce raid, ainsi qu'une quinzaine d'autres combattants. Selon le ministère de la Santé à Gaza, une dizaine de civils, dont un enfant, ont également péri. Pour Tel-Aviv (Israël), ces frappes sont préventives.

Plus de 100 roquettes tirées vers Israël en représailles

"Israël a mené une opération de contre-terrorisme précise contre une menace immédiate. Notre combat n'est pas contre la population de Gaza, le Jihad islamique est un supplétif de l'Iran qui veut détruire l'Etat d'Israël et tuer des Israéliens innocents", a déclaré Yair Lapid, le premier ministre israélien. Ces raids interviennent après l'arrestation, lundi 1er août, d'un chef du Jihad islamique en Cisjordanie, Bassem Saadi. Les Israéliens redoutaient alors des représailles. Alors qu'Israël a continué ses frappes dans la soirée de vendredi, plus de 100 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. La présidence de l'autorité palestinienne a condamné l'agression israélienne, et tenu l'Etat hébreu pour responsable de la dangereuse escalade.