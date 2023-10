Attaque du Hamas contre Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza dépassés par l’afflux de patients

Durée de la vidéo : 3 min

Conséquence des bombardements sur Gaza, les blessés arrivent en nombre dans les hôpitaux du territoire. Sur place, les médecins tentent de répondre à la demande avec des moyens rudimentaires.

Après chaque bombardement, c’est le même ballet, celui des ambulances qui arrivent à la chaîne. Dans les bras d’un secouriste se trouve un petit garçon inconscient. À l’hôpital Al-Chifa, 30 à 40% des blessés transportés en urgence sont des enfants, le plus souvent très gravement blessés. "Beaucoup d’enfants arrivent avec des brûlures ou des éclats d’obus", rapporte Ghassa Abu Sitta, chirurgien plasticien reconstructeur à l’hôpital Al-Chifa. Sous le feu des bombardements, la population est prise au piège, bloquée dans la bande de Gaza, sous le coup d’un blocus total.



Les hôpitaux devenus des camps de réfugiés

Ces bombardements massifs poussent la population à fuir les ruines des maisons et à s’abriter là où elle le peut, notamment dans les hôpitaux. "Le complexe de l’hôpital Al-Chifa est devenu un camp de réfugiés. Les familles cherchent un refuge à l’intérieur de l’hôpital pour tenter d’échapper aux bombardements", explique Ghassa Abu-Sittah. Les frappes s’abattent parfois sur des cibles très proches des hôpitaux. Aux bombardements et au manque de place dans les hôpitaux s’ajoutent les pénuries. Le territoire manque déjà de fournitures médicales et de médicaments. Avec la coupure de l’électricité et de l’eau, le fonctionnement des hôpitaux pourrait être compromis dans les prochains jours.