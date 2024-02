Otan : l'entrée de la Suède place l'Alliance atlantique "aux portes de la Russie", selon le chercheur Sylvain Kahn

"L'Otan est maintenant aux portes de la Russie", explique lundi 26 février sur franceinfo Sylvain Kahn, enseignant-chercheur au centre d'Histoire de Sciences Po et spécialiste des questions européennes, alors que la Suède va faire son entrée au sein de l'Alliance atlantique. L'adhésion du pays scandinave a été ratifiée, lundi, par le Parlement hongrois. La Hongrie était le dernier pays membre de l'Otan à ne pas avoir encore validé cette entrée.

Sylvain Kahn rappelle que jusqu'en 2023, la Finlande et la Suède, pays voisins de la Russie, membres de l'Union européenne et "alliés des Etats-Unis par divers accords, n'étaient pas membres de l'Otan et avaient un statut de pays neutre". Avec l'entrée de la Suède, "il n'y a plus de pays neutre autour de la mer Baltique".

"Les espaces aériens et maritimes des pays européens riverains de la mer Baltique sont régulièrement violés par la Russie, par des sous-marins, des avions de chasse. Il y a un état d'hostilité et de friction." Sylvain Kahn enseignant-chercheur au centre d'Histoire de Sciences Po

L'enseignant-chercheur souligne que la Suède dispose d'une industrie de défense importante et "est un exportateur d'armes significatif, en particulier d'avions de chasse". Par ailleurs, la Suède soutient particulièrement l'effort de guerre en Ukraine. Une nouvelle aide militaire, d'un montant équivalent à 633 millions d'euros, a été annoncé la semaine dernière.