"Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine ?" : sans attendre son adhésion à l'Otan, la Suède s'est déjà préparée à accueillir des militaires

Du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est, tous les trains mènent à Östersund. Cette petite ville du centre de la Suède est un carrefour ferroviaire et routier d'autant plus important que de l'autre côté des montagnes enneigées se trouve Trondheim, en Norvège. "Le port libre de glace de Trondheim est une porte d’entrée dans la zone nordique pour l'Otan. C'est là que se trouvent d'énormes entrepôts de l'Otan, les marines américains et le QG de l'aviation norvégienne", explique Erik Essen, coordinateur militaire pour la ville, un poste récemment créé.

La Suède, historiquement non-alignée, a choisi de rejoindre l'Otan après l'invasion de l'Ukraine. Ce choix est soutenu par 60% des Suédois. La Hongrie devrait ratifier lundi 26 février sa demande d'adhésion, ultime étape après plus d'un an et demi d'attente pour le pays nordique désireux de rejoindre l'Alliance atlantique depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

L'attente aura été longue : aux tractations avec la Turquie, conclues par un vote positif en janvier, se sont ajoutés les atermoiements du dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orban. Le protocole d'adhésion de la Suède à l'Otan, qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance atlantique, est en suspens depuis mai 2022. Or, depuis ce temps, Stockholm a d'ores et déjà repensé ses plans de Défense pour les adapter aux besoins de l'Otan.

"Reconstruire une défense crédible"

Le défi est de moderniser rapidement les infrastructures pour permettre le transport de tanks et de centaines de milliers de soldats vers l'Arctique, la Finlande, voire les pays Baltes. "Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine ? Que fera-t-elle après ? S'attaquera-t-elle à l'ouest ?", interroge Niklas Daoson, le maire d'Östersund.

"Il y a cinq ans, personne n'aurait cru que la Suède pourrait se faire aspirer dans une guerre. Maintenant, c'est devenu une possibilité" Niklas Daoson, le maire d’Östersund à franceinfo

L'élu le confie sans sourciller : "Une guerre peut arriver, donc il faut qu'on utilise le temps qu'il nous reste pour reconstruire une défense crédible pour le pays et en tant que membre de l'Otan." La Suède ne craint pas une attaque directe mais que Moscou teste un jour la solidité de l'Alliance dans son voisinage. Elle se prépare donc à devenir un maillon logistique central de la défense du front nord-est de l'Otan.