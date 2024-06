Le Néerlandais Mark Rutte nommé secrétaire général de l'Otan

Dans un contexte international tendu, l'Otan vient de se doter d'un nouveau leader. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a été nommé comme prochain secrétaire général, mercredi 26 juin.

Premier ministre néerlandais depuis 2010, ce libéral réputé pour sa franchise n'ignore rien des arcanes de la diplomatie internationale. Européen convaincu, Mark Rutte a toujours prôné les valeurs de l'Union européenne. "L'Europe doit avoir une voix puissante sur la scène géopolitique. Elle ne doit pas être un terrain de jeu, mais un acteur", affirme-t-il.

Il remplacera le Norvégien Jens Stoltenberg

Il a été choisi par les 32 pays membres de l'Otan pour devenir le premier secrétaire général de l'Alliance atlantique, mercredi 26 juin. Une nomination notamment souhaitée par Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Depuis l'invasion russe, Mark Rutte a toujours soutenu le président ukrainien, dans les mots et les actes. Les Pays-Bas ont fourni à Kiev matériel et armes en nombre pour se défendre. Mark Rutte prendra ses fonctions le 1er octobre prochain et remplacera le Norvégien Jens Stoltenberg.