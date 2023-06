Kosovo : un monastère médiéval sous protection de l'Otan

Un monastère orthodoxe du XIVème siècle résiste comme il peut aux tensions entre les communautés serbe et albanaise qui divisent actuellement le Kosovo. Les soldats de la KFor de l'Otan y sont plus nombreux que les moines.

En plein cœur des montagnes des Balkans, on trouve le monastère de Visoki Dečani (Kosovo). Cet édifice chrétien orthodoxe, construit au XIVème siècle, est un symbole de l'héritage religieux de la Serbie au Kosovo. Ce chef-d'œuvre aujourd'hui en péril est surveillé de près par les soldats de la KFor (Otan). Ils sont plus nombreux que les moines qui y vivent. En cause, le regain de tension entre les communautés serbe et albanaise de la région.

"Un miracle que le monastère ait survécu"

"On a connu deux guerres dans les Balkans, mais aussi deux guerres mondiales et le communisme. Au cours de ces périodes, notre Église a beaucoup souffert. C'est donc un miracle que le monastère ait survécu dans de telles conditions", témoigne père Petar, moine orthodoxe. Le Kosovo est indépendant de la Serbie depuis 15 ans, mais beaucoup n'acceptent pas la situation, notamment la forte minorité serbe dans le nord du pays.