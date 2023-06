Climat : les océans et les mers battent des records de températures

Article rédigé par S. Soltani - franceinfo France Télévisions

Les océans sont de plus en plus chauds, y compris sur le littoral français. La mer Méditerranée, elle aussi, est en surchauffe. Le phénomène, dû à l'activité humaine et au réchauffement climatique, renforce le risque d'ouragans.

Le littoral français a battu un record de température en 2023. La partie nord de l'océan Atlantique et la mer Méditerranée sont les plus touchées par la hausse des températures, qui dépassent parfois de 5 degrés les normales. "Ma sensation de plongeur qui est très souvent sur le terrain, c'est qu'effectivement, cette année, il fait exceptionnellement chaud en comparaison avec les années précédentes", s'inquiète Thierry Perez, directeur de recherche au CNRS spécialisé en écologie marine. Un risque d'ouragans supérieur La cause est connue. "Nos activités, nos émissions de gaz à effet de serre ont impacté le climat, et là, on en ressent de plus en plus les conséquences. Ça se traduit par une hausse générale des températures de l'océan", précise Guillaume Massé, chargé de recherche CNRS à la station marine de Concarneau. D'après le GIEC, les océans ont absorbé 90% de la chaleur générée par les émissions de gaz à effet de serre. Un phénomène qui renforce les risques d'ouragans, y compris dans les régions tempérées.