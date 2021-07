ONU : le rôle fondamental des casques bleus

Les Casques bleus sont régulièrement appelés pour aider à préserver la paix et protéger les populations lors de conflits dans le monde. Ils seraient près de 100 000 membres.

Ils sont reconnaissables de loin et envoyés dans les plus grandes zones de conflit aux quatre coins du globe. Ce sont les seuls soldats à arborer un casque bleu, celui des Nations unies. Après leur formation, leur première mission a démarré en novembre 1956, quelques jours après la fin de la crise du Canal de Suez. Appuyés par le duo franco-britannique, ils étaient chargés d’assurer le cessez-le-feu entre l’armée égyptienne et israélienne.

100 000 Casques bleus aujourd’hui

Aujourd’hui, ils seraient presque de 100 000 membres parmi les Casques bleus à être présents lors des conflits mais pas pour faire la guerre : leur travail consiste à préserver la paix et assurer la protection des populations. Ils ont aussi pour mission de faire respecter les droits de l’homme. Les Casques bleus ont été récompensés pour leur dévouement par le prix Nobel de la paix en 1988. Ils mènent une vie risquée : depuis 1948, plus de 1 500 militaires sont décédés durant leur mission.