Nouvel An : réveillon en petit comité.

Cette année, la famille Maretto fête le réveillon à quatre, à la maison. C'est une première. D'habitude, ils passent la Saint-Sylvestre en Italie, avec leurs proches. "On sentait que c'était plus juste d'avoir une fête heureuse mais sobre", explique la mère de famille. Pas de cotillons, mais une soirée plus intime en famille, avec des jeux de société.



Passer la nuit sur place

Près de Toulouse (Haute-Garonne), deux couples ont passer la soirée ensemble avec une contrainte particulière : le couvre-feu imposé à 20h. "On reste dormir ici", raconte un invité. D'habitude, ils fêtent le réveillon déguisé, avec une douzaine d'amis. Impossible cette année, mais il n'était pas question pour eux de sacrifier la soirée. À Lille (Nord), des étudiants ont revu leur plan. Ils passeront tous la nuit sur place : "On s'est organisés à la dernière minute, on devait être 25 mais avec les restrictions on s'est dit que ce n'est pas sérieux", justifie l'un d'eux.

