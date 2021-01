Nouvel An : tour d'horizon du réveillon dans le monde

C. de La Guérivière, P. Bouchetou

C. de La Guérivière, P. Bouchetou

Pour le passage à l'année 2021, à Wuhan, en Chine, des ballons ont été libérés dans le ciel comme une délivrance, un an tout juste après le signalement à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des premiers cas de coronavirus dans la ville. "J'espère que Wuhan, la cité héroïque, va pouvoir retrouver la stabilité et la paix", estime un habitant. Pendant ce temps, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, un spectacle pyrotechnique grandiose s'est tenu autour de la plus haute tour du monde.

La place Rouge de Moscou illuminée

À Athènes, en Grèce, des feux d'artifice ont été tirés au-dessus des dieux de l'Acropole, tandis que la place Rouge de Moscou, en Russie s'est illuminée. Partout dans le monde, des célébrations sans spectateurs devant des places vides ont eu lieu jeudi 31 décembre au soir, alors qu'une virulente deuxième vague d'infection au coronavirus frappe les différents pays.

