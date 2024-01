Année 2023 : les bouleversements du monde

Changer de nouvelle année est l’occasion de regarder dans le rétroviseur. 2023 aura été marquée en France et dans le monde par des événements dramatiques, mais aussi, et heureusement, par des moments de joie.

Un monde en bouleversement. Des événements d’une rare intensité. 2023, année erratique. Dans l’album souvenir, une couleur domine : le rouge incandescent d’une planète en surchauffe. La forêt canadienne partie en fumée. 18 millions d’hectares ont été détruits par les flammes, soit un tiers de l’Hexagone. La terre a soif et les hommes suffoquent, comme cet été en France. 2023 est l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Conséquence du réchauffement climatique, la météo s’emballe. La terre a aussi tremblé. Le Maroc et la Turquie ont été frappés par des séismes meurtriers.

Un mouvement de contestation en France

2023, c’est aussi la foule des grands jours dans les rues de France contre la réforme des retraites. Un hiver de manifestations et un printemps de contestations et d’affrontements. Plusieurs jours d’émeutes ont aussi été déclenchés par la mort de Nahel, un adolescent tué par un policier. En Ukraine, deux ans après l’invasion russe, le conflit s’enlise. Il est relégué au second plan par l’attaque terroriste du Hamas en Israël. À l’horreur répond un déluge de bombes sur la bande de Gaza.