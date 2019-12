Réveillon : un menu à petit prix au sommet

Pour le dîner du réveillon du Nouvel An, il faut que tout soit parfait, sur la table comme dans l'assiette. Un menu d'exception réalisé à partir de produits de saison, mais sans se ruiner. Le dîner de fête ne doit pas dépasser 25 euros par personne. Lundi 30 décembre, les chefs Jonathan Wahid et Fanny Rey réalisent à leur tour ce défi. À Courchevel (Savoie), Fanny Rey fait fumer des betteraves sur le barbecue. La cheffe étoilée promet une entrée pleine de surprise. "On va rouler cette betterave fumée dans une chapelure de jambon de pays."

Beaufort, piment d'Espelette, pousses de coriandre

La chair de betterave est délicatement découpée à l'emporte-pièce, puis roulée et panée. Quelques copeaux de betterave et des feuilles de capucine viennent agrémenter le tout. Une entrée colorée à seulement 4 euros. Pour la suite du dîner, retour à la tradition savoyarde chez le dernier fromager de Courchevel. Fanny Rey a prévu un plat tout en fromage à base de beaufort, de piment d'Espelette, ou encore de pousses de coriandre.

